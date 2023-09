Lucas diz que virou 'marionete' da mídia e que quer pedir perdão a Jojo

Lucas Souza desabafou com Rachel Sheherazade na sede de A Fazenda 2023 (Record) a respeito de sua relação com a ex-mulher, Jojo Todynho.

Lucas desabafou sobre como ficou muito em evidência na mídia, sem saber como lidar com isso. "Não tive uma experiência de vida, imaturo, moleque, sabe? Não sabia, nunca tive uma explicação de como a mídia funcionava".

Virei uma marionete, sabe? As coisas saíram tão do meu controle. Me envergonho tanto, mas tanto, você não tem noção. Lucas Souza

Ele disse ainda querer pedir desculpas a ex-mulher. "Só pedir perdão pelas minhas atitudes, independente do que ela falou, do que ela fez, pedir perdão das atitudes que eu tive. Isso acho que tiraria um peso tão grande das minhas costas".

O peão também aproveitou o momento para criticar, sem direcionar nomes. "Mas tem pessoas que erram, fazem mal para o outro e não tem isso. Querem reforçar o posicionamento, as coisas, ficar brigando. Eu não quero isso".

Rachel aconselhou o aliado. "Se afaste desse tipo de gente".

