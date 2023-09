Larissa Manoela e o noivo mostram detalhes de novo quarto em mansão no Rio

Larissa Manoela e o noivo, André Luiz Frambach, mostraram detalhes do novo quarto do casal, na mansão em que moram no Rio de Janeiro.

Nos stories do Instagram, os dois exibiram alguns detalhes que chamaram a atenção dos fãs, a exemplo da cama gigantesca. O quarto também tem um sacada com vista para a vizinhança.

A decoração também conta com fotos do casal, além de uma televisão para permitir que os dois possam assistir no conforto da cama.