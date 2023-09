Fuzuê: Rejeição por Olívia faz revelação sobre bebê cair no esquecimento

A revelação de que Rui (Pedro Carvalho) é o verdadeiro pai do filho de Olívia (Jessica Córes) deveria ter sido uma das grandes surpresas desta primeira etapa de Fuzuê. No entanto, a rejeição pela personagem fez a informação cair no esquecimento logo de cara.

Em cena do capítulo exibido nesta quarta (27), um diálogo entre Rui e Olívia deixou clara a paternidade do filho da modelo. O problema é que a baixa popularidade da rival de Luna (Giovana Cordeiro) fez com que a revelação tivesse muito menos impacto do que o esperado.