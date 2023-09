Discrição de Rachel, ousadia de Kally: os procedimentos estéticos das peoas

A 15ª edição de A Fazenda (Record) começou e conta com diversos participantes que apostaram em procedimentos estéticos, ao passar dos anos, para estar com o visual impecável.

Entre as peoas, Jaquelline Grohalski, ex-BBB18, passou por uma rinoplastia e lipoaspiração, além de próteses nos seios e preenchimentos faciais. Já Kally ficou conhecida inclusive pelos procedimentos recorrentes, sendo chamada até de "Musa do Bumbum Gigante" após próteses nos glúteos. Jenny Miranda chegou a declarar que fez 8 procedimentos em um mesmo dia. Já Rachel Sheherazade, apesar de polêmicas com uma possível bichectomia, negou e já fez apenas pequenos retoques.

O cirurgião plástico Dr. Luiz Haroldo Pereira, uma das maiores autoridades em cirurgias plásticas no Brasil, comentou sobre como funcionam essas intervenções estéticas realizadas pelas "peoas", além dos cuidados necessários para quem deseja realizar alguma operação parecida.

Os favoritos

Entre os procedimentos menos invasivos, o médico comenta que os preenchimentos e botox são os mais comuns e também os favoritos de quem quer fazer apenas alguns retoques. Com mais de 40 anos de experiência, ele explica as técnicas mais utilizadas:

"O paciente pode colocar enxerto de gordura ou ácido hialurônico. No caso da gordura é feita uma pequena lipo para tirar esse concentrado de células adiposas que vão servir como enxerto. Ela pode ser usada na região malar para aumentar o queixo e corrigir o bigode chinês. Com o ácido hialurônico a substância é colocada com agulhas que são aplicadas de forma profunda ou superficial dependendo da necessidade do paciente."

Próteses nos seios

A maioria das participantes colocou próteses de silicone nos seios, que também estão entre as favoritas do público feminino. O médico comenta sobre as melhores técnicas do mercado para quem deseja o resultado similar ao das musas:

"Antigamente as próteses tinham um perfil mais baixo e davam uma projeção menor, atualmente elas têm a base menor, só que com uma projeção de altura muito maior. Hoje você pode complementar, em alguns casos, se não tiver grande projeção, com enxerto de gordura para corrigir alguma depressão ou falha que tem no silicone se ele for de um modelo antigo."

O tanquinho vem!

A Lipo HD é outra cirurgia "queridinha" em mais uma edição do programa. Kamyla Simioni e Jaquelline, por exemplo, passaram pelo procedimento que está cada vez mais em alta. Um dos pioneiros da lipoaspiração do país, Dr. Luiz Haroldo revela que a operação é apenas uma nova forma de chamar algo que já é realizado há muito anos:

"A lipoaspiração LAD ou HD é feita nos pacientes para idealizar ou visualizar melhor a musculatura. Conseguimos especialmente na linha do abdômen definir bem o reto abdominal e na linha dos flancos, onde está o oblíquo, a gente pode deixar mais bem definido. Não é nada de novo ou revolucionário, é simplesmente uma evolução de algo que já é feito."

Ele também faz um alerta para todas as pessoas que desejam realizar algum tipo de procedimento estético, é indispensável sempre procurar um profissional qualificado e que tenha bastante experiência. Existem pessoas que estão tendo complicações graves por realizarem operações em locais inadequados, sem uma boa supervisão médica:

"Lipo LAD é uma cirurgia que deve ser feita sempre no hospital com a presença do anestesista. É preciso ter cuidado com essas operações chamadas de hidrolipo, tem muitos pacientes que estão morrendo por fazerem esses procedimentos com não cirurgiões plásticos, em ambientes não hospitalares, sem nenhum preparo. Esse é um nome de fantasia usado para burlar uma decisão do Conselho Federal de Medicina que proíbe que qualquer médico realize essas operações."