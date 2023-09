Dieguinho: Nova Deolane? Cariúcha está baixando demais o nível em A Fazenda

Em conversa com Jaqueline, Kally e Lucas em A Fazenda (Record), Rachel Sheherazade afirmou que Cariúcha quer ser como Jojo Todynho, por causa do jogo que vem fazendo. Cariúcha está em campanha para que Lucas seja o primeiro eliminado e até disse que está fazendo jejum para o peão sair.

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, acredita que a 'rival' de Jojo está jogando de forma suicida no programa da Record. "Não sei como a Cariúcha pensa que o público a está enxergando aqui fora, mas ela está passando mais vergonha do que lacrando. Está fazendo um jogo burro e precisa acordar enquanto é tempo. O grau de rejeição dela está tão alto que, se bater em uma Roça, ela mete o pé com muita facilidade."

Ele chegou a comparar Cariúcha com Deolane Bezerra, por ter ameaçado Lucas após a formação da Roça. "É uma nova Deolane, porque a Deolane fazia isso nas votações. Acho que a Cariúcha está baixando o nível [do programa]."

Dieguinho tampouco poupou críticas a Márcia Fu e à sua atuação no reality rural. "É uma das participantes mais falsas desta temporada. Esquece que a gente está assistindo ao programa e vai se movimentando bruscamente, dizendo coisas contraditórias para os seus rivais e colegas."

O apresentador criticou a dissimulação de Márcia na hora de votar, após ter incentivado várias pessoas a colocar Lucas na berlinda. "Ela fingiu que não sabia em quem iria votar. Fez uma atuação patética, ridícula, falsa para caramba. Acho que superou o Darlan Cunha quando o assunto é falsidade."

Ele acredita que a ex-jogadora de vôlei já tem seus dias contados em A Fazenda. "A Márcia vai cair rapidamente. Dou três semanas para ela bater numa Roça e meter o pé. Ela está fazendo um dos piores jogos ali. Na minha opinião, ela não vai ser prioridade de muita gente ali e vai meter o pé facilmente."

Dado Dolabella e Wanessa: ator detona vizinhos que falaram de suposta crise no relacionamento

Dado Dolabella não está nada feliz por ter se tornado alvo de fofocas dos vizinhos de Wanessa Camargo, sobre uma suposta crise na relação com a cantora. Em conversa exclusiva com Lucas Pasin, o ator rebateu os comentários.

Na opinião de Leão Lobo, nada do que Dado colocou descredibiliza a vizinhança de Wanessa. "Se o vizinho é infeliz ou não, é problema do vizinho. Mas, que ele pode ter falado a verdade, pode. Vou dizer, com 50 anos de carreira, que minhas pulguinhas vizinhas são ótimas. Me passam informações quentíssimas!"