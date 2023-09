Diego Alemão sacou arma, ameaçou pessoas e estava transtornado, diz jornal

Ele teria pedido para ir até a Barra da Tijuca, mas no meio do caminho foram parados por policiais militares.

Procurada por Splash, a assessoria de imprensa da Polícia Civil do RJ não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

O que aconteceu:

Diego Alemão foi preso por porte ilegal de arma, na zona Sul do Rio de Janeiro. Ele foi solto após pagar fiança de R$ 4 mil.

Alemão discutiu com jornalistas na porta da delegacia: "Fala aí, urubuzada! [...] Por que vocês tão um bando de urubu aqui? Por que vocês não tão na frente da casa do [Bruno] De Luca, que deixou a por** do meu melhor amigo [Kayky Brito] com a cabeça no chão?", disse.

Inicialmente, o campeão do BBB 7 (Globo) foi conduzido à 12ª DP, de Copacabana, mas o caso foi encaminhado para a 14ª DP (Leblon), que dará prosseguimento à investigação.