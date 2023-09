Como brasileira foi de 'ex do DiCaprio' a presa por tráfico de pessoas?

Em 2013, menos de um ano depois, Kat Torres apareceu em fotos com o Leonardo DiCaprio e rumores a apontavam como a nova namorada do ator. A história foi desmentida depois.

Ela se tornou modelo nos Estados Unidos, saindo em capas de revistas.

Então, se tornou atriz.

Depois, Kat Torres ganhou milhões de seguidores, virou influenciadora e coach.

Em 2022, ela é acusada de traficar seguidoras para os Estados Unidos, onde essas mulheres afirmavam serem obrigadas a trabalhar em clubes de strip.

Logo no início de "A Coach", Chico Felitti tenta conversar com Kat na cadeia: ele vai até Bangu, no Rio de Janeiro, para uma entrevista. "Ela está há dez meses numa prisão provisória e eu queria contar a história inteira dessa brasileira que fez tanta coisa." No entanto, a paraense desiste de última hora.