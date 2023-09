Chico: Nathália e Yuri, de A Fazenda, devem ser próximo casal a se separar

De olho na separação recente de vários pares de famosos - Lucas Lima e Sandy, Lexa e MC Guimê, Gustavo Miotto e Ana Castela... -, o programa Central Splash procurou Márcia Sensitiva, 71, para entender o porquê de tantas rupturas amorosas quase simultâneas.

Segundo Márcia, o panorama astrológico global tem tudo a ver com essa situação. "Vênus estava com Júpiter até dia 17. Júpiter está retrogrado em Touro, que rege relacionamentos, problemas de briga em relacionamentos. Dia 29, [teremos] quadratura de Vênus com Urano, que está em Touro - [então] de novo problema de relacionamentos."

Ela afirma ainda que, no próximo mês, a tendência a término de relacionamentos seguirá. "Outubro teremos eclipse solar em Marte, também terrível [para relações amorosas], com muitas rupturas. Então, se preparem, porque mais casais se separarão."

O colunista Chico Barney já tem seu palpite sobre qual será o próximo par a se desfazer. "Já sei qual é o casal que vai se separar dia 29: é a Nathália [Valente] e o Yuri [Meireles, de A Fazenda]! Um casal que não chega a ser famoso, mas é o que todas as perspectivas estão desenhando."

Chico admitiu que não ficou de todo triste com alguns dos rompimentos recentemente noticiados - sobretudo o de Lexa e Guimê. "Eu estava torcendo por esse término. Não tenho nada a ver com isso, mas achava um absurdo a Lexa, com a vida toda pela frente, ao lado do MC Guimê - que, com todo respeito, é um freio de mão puxado. Faz do mundo teu quintal, Lexa!"

O Central Splash é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 18h, no canal de Splash no YouTube, com as principais notícias do dia e comentários de Chico Barney e convidados. Assista à íntegra:

