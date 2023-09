Vídeo mostra cantor sertanejo sendo sequestrado por falsos policiais em GO

A Polícia Civil prendeu hoje três homens acusados de sequestrar o cantor sertanejo Dan Lellis no dia 26 de agosto. Em vídeo, é possível ver o momento em que o artista foi abordado pelos suspeitos em Aparecida de Goiânia (GO). Dois deles fingiram ser policias civis ao usar uniformes e distintivos da corporação.

Na ocasião, os criminosos simularam Dan Lellis simulando uma abordagem policial, fazendo o cantor colocar as mãos na cabeça. Na sequência, ele foi coagido a transferir o valor de R$ 15 mil via PIX aos sequestradores. Após a transferência, a caminhonete de luxo do cantor também foi roubada. O veículo foi encontrado na cidade de Confresa, no Mato Grosso, e foi recuperado.

"Hoje pela manhã, foram presos os dois executores, sendo apreendidos os simulacros de arma de fogo e uniformes usados, além do líder do grupo [criminoso] e individuo que forneceu as contas para receber os valores do crime... Investigações continuam para a identificação de novas possíveis vítimas", disse o delegado Samuel Moura, responsável pela investigação.