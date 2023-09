Barney: Burrice, trairagem e armação: noite deliciosa de votação na Fazenda

Esta é a versão online da newsletter Splash TV enviada hoje (27). Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Os assinantes UOL ainda podem receber dez newsletters exclusivas toda semana.

Para quem aprecia um entretenimento de qualidade duvidosa, foi extremamente saborosa a primeira formação de roça de A Fazenda 15. Teve de tudo que a gente gosta: burrice, trairagem, vacilação, papo torto? Uma festa.

Começou com Yuri "Bora pro Beco", o fazendeiro, indicando Rachel Sheherazade. O rapaz se expressa de maneira pouco eloquente, mas mesmo assim tentou fazer um longo e pouco conclusivo discurso. A ex-âncora do SBT aproveitou o ensejo para fazer um editorial daqueles contra o grupão hegemônico da casa.

É verdade que ela se expressa muito bem, ainda que nem sempre seja possível concordar com a base das coisas que diz. Mas a mera performance da concatenação fluida de ideias contra os arremedos de argumentações dos adversários acaba deixando tudo muito fácil para Sheherazade. Mesmo em situação adversa, ontem ela ganhou de goleada.

A casa foi em peso no Lucas, foram 16 votos. Os motivos são muito vagos, disfarçando a verdadeira razão: todos acham que ele é fraco por conta da má fama que ostenta aqui fora. Mal sabem que tanto esforço para colocá-lo em maus lençóis está tendo um pitoresco, mas nem um pouco raro, efeito redentor. Logo após a votação, enquanto todos conversavam em grupos, ele fitava solitário o horizonte numa mistura de desconforto cênico e pavor real.

Lucas puxou Nathália Valente para a roça, que foi concluída com a chegada de André Gonçalves, o 'um' do 'resta um'. O ator vetou a tiktoker da prova do fazendeiro que ocorrerá na noite de hoje.

A primeira roça é um arrasa-quarteirão. Três dos principais protagonistas dessa semana inicial estão na linha de tiro: Rachel, Lucas e André. Um risco enorme para o programa. Mas para a sorte de todo mundo, o mais provável é que Nathália seja eliminada com alguma tranquilidade.

Se fosse uma turma um pouco mais esperta, a eliminação precoce da tiktoker serviria para fazer todo mundo recalcular a rota. Só que definitivamente não parece ser uma turma muito esperta.

NOTAS DE A FAZENDA

Avaliações rápidas de acontecimentos relevantes no programa de ontem

Nota de repúdio

Para o festival de beijos e desejos de boa noite enviados pelos peões para familiares, amigos, funcionários e colaboradores. Teve até abraços para a enfermagem, o exército e a cidade de Uberaba. A produção precisa poupar o tempo do público telespectador. O programa começa tarde e ninguém tem tempo a perder.

Nota 171

Para Márcia Fu, que já sabia desde cedo que votaria no Lucas, mas na hora da votação preferiu fingir que estava procurando alguém para votar até chegar na conclusão de que era nele mesmo. Fez a cena para não ficar mal com o cara, mas acabou se queimando com o público, que infelizmente não sabe apreciar a fina arte da trairagem. Foi um momento espetacular.

Nota mil

Para o conjunto da obra do segmento transmitido ao vivo. Enquanto o programa gravado é frio e sem alma, a formação da roça foi vibrante e cheia de energia. É por tudo isso que tanta gente é fã de reality show, e a Record deveria investir mais para aquecer os episódios com mais eventos ao vivo.

