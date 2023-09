Atriz alvo de boato na separação de Lucas e Sandy ganha defesa de ex famoso

Bruna Guerin, 38, foi apontada como "pivô da separação" de Sandy e Lucas Lima. O ator Gabriel Godoy, 39, ex-namorado da atriz saiu em sua defesa.

Após sofrer ataques na internet, Bruna se pronunciou na tarde de quarta (27). "Não sou pivô de separação e nunca tive nenhum envolvimento com meu amigo de trabalho. Especular, acusar e me atacar com mensagens de ódio e mentiras descabidas é cruel e está me afetando demais", escreveu ela em postagem no Instagram.

O ex-casal Sandy e Lucas Lima curtiram a publicação de Guerin. Os dois também deixaram comentários com um emoji de coração vermelho.