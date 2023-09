Ator mirim de 'Beethoveen' está desaparecido há quase 20 anos

As descobertas levaram os investigadores a acreditar que o ator infantil havia suicidado-se depois que sua família denunciou seu desaparecimento em 16 de janeiro.

Mas os seus entes queridos discordaram, insistindo que as duas páginas de rabiscos e desculpas não eram uma nota de suicídio.

A irmã de Joe, Shawna, disse ao The Sun:

"Ele provavelmente está com vergonha de voltar para casa. Na pior das hipóteses, é crime. Mas não suicídio. Não houve adeus", ressaltou.

Carreira

A carreira do norte-americano começou no final dos anos 1990, quando ele estrelou séries como 'Lois & Clark: As Novas Aventuras do Superman' e engatou alguns filmes no currículo.