Após confronto com Preciosa, Luna tem surpresa impactante em 'Fuzuê'

Bebel se incomodará com o olhar de Nero para Rejane. Maria Navalha vai assustar Gláucia (Zezeh Barbosa).

Otávio Augusto verá Kirida (Noemia Oliveira) no Beco do Gambá. Nero e Bebel cantarão juntos no palco.

Miguel (Nicolas Prattes) vai flagrar Rui na Fuzuê em um horário não permitido. Vitor perseguirá o suspeito do roubo do cálice na Fuzuê.

Por fim, Preciosa ofenderá Luna e Maria Navalha aparecerá para defender a filha.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.