Antes da definição oficial da roça, 'Fora Nathalia' dispara nas redes

A roça será oficialmente definida após a Prova do Fazendeiro de A Fazenda 15 (Record). No entanto, alguns espectadores já estão movimentando as redes sociais com suas torcidas.

Com mais de 8 mil posts no X (antigo Twitter), fãs do reality rural pedem a eliminação de Nathalia Valente. A influencer é a única confirmada na roça até o momento.

Enquanto isso, no programa ao vivo de hoje (27), André Gonçalves, Lucas Souza e Rachel Sheherazade disputarão a Prova do Fazendeiro. O vencedor se livrará da roça e os perdedores comporão o restante da berlinda.

Repercussão nas redes sociais

Apesar de não ter uma definição oficial da berlinda, espectadores compartilharam o porquê querem que a famosa deixe a competição.

Alguns não gostam do grupo dos crias — o qual Nathalia faz parte —, outros preferem que os demais participantes permaneçam na disputa pelo prêmio milionário.

Quem aí é #ForaNathalia da Fav e Rt aqui! pic.twitter.com/c6eABQoNlL -- Vitoria 🧚🏼‍♀️ (@Vitoria026147) September 27, 2023

E desde já, #ForaNathalia! O tanto que eu vou votar para os outros dois ficarem, é inexplicável pic.twitter.com/oFqAKdFnQn -- bruno (@brudepetriz) September 27, 2023

#RoçaAFazenda

Galera A Fazenda vota pra FICAR e NÃO PARA ELIMINAR então CUIDADO pra não votar na Nathalia!

Ela tem que ser a MENOS VOTADA pra levar um pé na bunda da Fazenda



#ForaNathalia pic.twitter.com/E6Xir9zTPW -- vivian🧚‍♀️ (@vivispunk) September 27, 2023

Diante tantas separações na web, é nossa vez de separar um casal KKKK #ForaNathalia #RoçaAFazenda pic.twitter.com/Ix9BFOhOZD -- mayconleonell 🥬 (@mayconleonelll) September 27, 2023

#ForaNathalia! 💥 André jogou ela direto pra noite de eliminação. E vamos de 1ª eliminada com um baque gigante no pessoal da casa, Yuri vai ficar sem a parceira, os crias vão perder uma integrante do grupo, e o melhor: PERDER PARA 2 DO OUTRO LADO HAHAHAHAHA a m e i#RoçaAFazenda pic.twitter.com/EyR5jUBD4p -- Natan Corrêa ✶ (@natancrr) September 27, 2023

A ELIMINAÇÃO DA NATHALIA VAI SER MELHOR DO QUE A DA kAROL COMKÁ, passou a coroa mamãe Karol.#ForaNathalia #AFazend15 #rocaafazenda pic.twitter.com/paC4PhBvCh -- Rodrigues (@junyyor_) September 27, 2023

Por outro lado, Rachel, Lucas e André não se destacam nas buscas de eliminação do X. Após a primeira formação da roça em A Fazenda 15, nenhum deles somou mais de 5 posts pedindo a sua saída do reality.