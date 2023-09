Adriane Galisteu alerta peões antes de prova: 'Tem que ter fair play'

Adriane Galisteu falou com os peões de A Fazenda 2023 (Record) antes da realização da segunda Prova do Fazendeiro da temporada, e deu um recado sobre "fair play" (jogo limpo).

"Sempre que alguém descer pro campo de prova, seja como participante, ajudante, oponente, seja como for, tem que ter fair play. Joguem com vontade, sem corpo mole", alertou aos peões.

"'E se for minha estratégia?' Existe hora certa pra tudo. E as provas são so momentos em que cada um de vocês tem que mostrar a vontade de ganhar. É isso que o Brasil quer ver", completou.

Ela finalizou com mais um alerta. "Não esqueçam, no final de tudo só um ganha".

Antes do recado, a apresentadora anunciou que os 3 roceiros que disputam a Prova do Fazendeiro (Rachel, André e Lucas) poderiam escolher um ajudante para a prova.

Adriane Galisteu deu o recado pic.twitter.com/nv1Z6E4pG0 -- A Fazenda (@afazendarecord) September 28, 2023

