Tonzão diz estar decepcionado com Rachel em A Fazenda: 'Fez discurso cruel'

Em conversa com os Laranjinha, Shay e Yuri em A Fazenda 2023 (Record), Tonzão afirmou estão decepcionado com Rachel Sheherazade devido a uma fala da jornalista sobre minorias na formação da primeira roça.

O que Rachel disse? Após ser indicada para a berlinda pelo Fazendeiro Yuri, Sheherazade reclamou do "grupo dos crias" — em seguida, ela votou em Laranjinha e afirmou que o ator "oprime minorias".

"Meu voto é no Laranjinha. Ele é a grande mente por trás do grupo e toda essa combinação de votos parte dele. Acho um jogo moralmente inaceitável. São pessoas que representam minorias no Brasil e jogam oprimindo minorias", afirmou a jornalista na ocasião.

Tonzão não gostou da fala. "Tô tristão com a Rachel. Ela falou palavras fortes, fez um discurso pesado e cruel. Mas se é o jogo dela... Depois ela debochou [...] e ainda deu as costas para mim."

Mais cedo, o cantor já havia reclamado sobre a tentativa de interação com a jornalista após o programa ao vivo. "Ela quer falar de minorias, quer jogar sensacionalismo. Se for assim, eu vou falar: 'Pô, tu é branca, não pode falar de minoria. Mas ela tem a luta dela e eu respeito. [...] Só acho injusto, porque quando eu fui falar com ela, ela saiu andando."

