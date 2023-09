A Fazenda: Madrugada tem choro, declaração de guerra e bronca na produção

Os peões de A Fazenda 2023 (Record) tiveram uma madrugada agitada após a formação da primeira roça da temporada. Os desentendimentos continuaram depois do programa ao vivo e deixaram o clima tenso na sede. Confira os destaques da noite no resumo abaixo!

Lucas chora após ser o mais votado

A Fazenda 2023: Lucas Souza chora após formação da primeira Roça Imagem: Reprodução/PlayPlus

Depois da formação da roça, Lucas caiu no choro. Com 14 votos, o militar foi o mais votado pelos peões da sede — ele foi consolado por Cezar Black e Kally.

A cantora aconselhou Lucas a manter a cabeça erguida. "Mostre quem é você! Você vai tirar um peso, se sentir libertado! Você é um ser humano incrível, sua história é linda. Seja você! Seja você que ninguém mais vai lhe humilhar. É a oportunidade que você está tendo para as pessoas conhecerem você."

Tonzão comenta sobre Rachel

A Fazenda 2023: Tonzão aconselha Yuri Imagem: Reprodução/PlayPlus

Do outro lado da sede, Tonzão falou sobre a postura de Rachel Sheherazade durante a formação da berlinda:

Primeiro, ele aconselhou Yuri a tomar cuidado com suas falas. Isso porque, de acordo com o cantor, Rachel está atenta a tudo que os rivais falam para ser "sensacionalista".

Para Tonzão, Rachel quer pegar as falhas da colocação das palavras "para montar em cima". Yuri concordou, acrescentando que a jornalista "tem experiência de TV".

Depois, o cantor afirmou estar decepcionado com Rachel devido a uma fala sobre minorias no programa ao vivo. "Tô tristão com a Rachel. Ela falou palavras fortes, fez um discurso pesado e cruel", disse na ocasião.

Márcia Fu "declara guerra"

A Fazenda 2023: Márcia Fu opina sobre o jogo de Rachel Sheherazade Imagem: Reprodução/PlayPlus

Em conversa com Cezar Black, Márcia Fu afirmou que "declarou guerra" à Rachel.

Ex-atleta se decepcionou ao conhecer a jornalista pessoalmente. "Eu não me importo com ela porque declarei guerra abertamente. Não comento, não cumprimento, não pergunto se quer comida. É como se fosse uma planta que não vejo."

Nathalia dá bronca na produção

A Fazenda 2023: Nathalia Valente na Baia Imagem: Reprodução/PlayPlus

Já na Baia, Nathalia deu um esporro na produção do reality por não colocarem mais biscoitos de polvilho para os participantes.

Na ocasião, a influenciadora aproximou o microfone da boca e falou diretamente com os produtores. "Pô, na moral. Uma mancada isso aí, hein? Não completaram o [pote]... P*rra! Tô louca pra comer um biscoito de polvilho... Não tem nenhum, tô p*ta!"

