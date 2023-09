Lucas chora e é consolado por peões da Fazenda: 'Mostre quem você é'

Após a formação da primeira Roça de A Fazenda 2023 (Record), Lucas Souza caiu no choro. O militar foi o mais votado pelos peões da sede e, depois do ao vivo, foi consolado por Cezar Black e Kally.

Lucas recebeu 14 votos na formação da Roça. Ele teve que escolher alguém da Baia para ocupar o terceiro banquinho — o primeiro estava com Rachel Sheherazade, indicada pelo Fazendeiro Yuri — e optou por Nathalia Valente.

Kally aconselhou o peão a manter a cabeça erguida. "Mostre quem é você! Você vai tirar um peso, se sentir libertador! Você é um ser humano incrível, sua história é linda. Seja você! Seja você que ninguém mais vai lhe humilhar. É a oportunidade que você está tendo para as pessoas conhecerem você."

Black, que votou no peão na formação da Roça, justificou que precisa da resposta do público. "Meu voto foi você e eu preciso dessa resposta. Não é ninguém aqui que vai fazer você sair. Eu, Cezar Black, precisava dessa resposta sobre como estão vendo o Lucas 24 horas. Você é um cara do bem, vejo muita verdade em você."

