'Terra e Paixão': Marino impede massacre e salva Caio e Jonatas da morte

Marino (Leandro Lima) continuará a sua escalada para o lado do bem após impedir um massacre em "Terra e Paixão", novela das nove da Globo. Na caçada por Sidney (Paulo Roque), o delegado vai salvar Caio (Cauã Reymond) e Jonatas (Paulo Lessa) da morte certa.

Nos próximos capítulos do folhetim, Marino vai fechar o cerco atrás do bandido após Caio e Jonatas o reconhecerem como suspeito do acidente que matou Daniel (Johnny Massaro).