Semana do Cinema terá ingressos a R$ 12 e combos de pipoca em promoção

Seguindo tendências internacionais, como o National Cinema Day, nos Estados Unidos, e La Fiesta del Cine espanhola, começará no Brasil a terceira edição da Semana do Cinema, que promove um incentivo ao reencontro dos fãs das telonas com os melhores filmes em cartaz.

Desta vez, a Semana do Cinema contará com ingressos no valor de R$12. Além das entradas mais baratas, haverá combos de pipoca e bebida com preços promocionais, tornando a experiência completa mais em conta em diversas salas do país. A Semana do Cinema começa na próxima quinta-feira (28), e vai até o dia 4 de outubro.

Assinantes UOL e clientes PagBank podem garantir ainda mais desconto