Samara Felippo sobre recusar Playboy: 'Não pagaram o que eu queria'

Samara Felippo também destacou que hoje mostrar seu corpo nas redes sociais, sem edições, é uma libertação. "Hoje em dia é um ato político para mim, uma mulher de 44 anos está livre como eu sou. Hoje em dia eu, além de me sentir muito gostosa, me amar muito como mulher, o que eu me tornei, acredito que liberto muitas outras mulheres".

"Quando falo minha idade, quando deixo a raiz do cabelo branco crescer, quando rio e aparece aqui [na região dos olhos] o pé de galinha, a ruga que já está nascendo, é uma libertação para muitas mulheres [com mais de 40 anos]. Eu amo mostrar uma bunda, gosto de rebolar", completou.