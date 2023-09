Rachel rebate indicação do Fazendeiro Yuri: 'O jogo do seu grupo é sujo'

Em dia de formação da primeira Roça em A Fazenda 2023 (Record), o Fazendeiro Yuri indicou Rachel Sheherazade direto para o primeiro banquinho.

Justificativa de Yuri. "Temos pouca troca diariamente, mas respeito e admiro ela como pessoa e profissional. A estratégia de jogo dela tem certas coisas que não acho legal. Acho que ela tem pouca interação com a galera da casa e que ela some durante o dia. Parece que ela veio aqui para levantar uma bandeira nos momentos certos."

Na ocasião, Rachel se defendeu das acusações. "Acho injusto da parte do Yuri dizer que não converso com 90% das pessoas. Eu converso com quase todo mundo."

A jornalista ainda criticou o chamado "grupo dos crias". "Existem rodas onde a gente é bem aceito e onde a gente é ignorado. Obviamente, uma pessoa como eu, que tem amor próprio, não precisa forçar a presença no grupo dele para me fazer aceita. O jogo do seu grupo é sujo, inaceitável e desarmônico. Vocês combinam tudo entre si."

Eu vim para a Fazenda para ficar. Talvez, diferente de você, tenho um coração enorme e meu coração tá cheio de saudade da minha família. Eu vim aqui pra sair só em dezembro. Rachel Sheherazade

