Quem são os 'desafetos' dos peões fora de A Fazenda 15?

Os peões têm seus desafetos fora de A Fazenda 15 (Record). Saiba quem não gosta de quem fora da casa ou não consegue se relacionar.

Jojo Todynho x Cariúcha, Lucas e Simioni

A cantora tem más relações com três peões da edição.

Cariúcha acusou a artista de causar uma intriga entre Anitta e Pabllo Vittar. As duas trocam farpas nas redes sociais e já comentaram que vão se resolver na justiça.

Lucas Souza também não tem mais um bom relacionamento com a campeã de A Fazenda 12. Os dois foram casados e trocaram desaforos com o fim do casamento.

Kamila Simioni não é estimada por Jojo Todynho, que já abriu uma queixa-crime contra a influenciadora por ofensas. A peoa apelidou as porcas de estimação de Jojo — fazendo referência à cantora.

Gretchen e Bia x Jenny Miranda

A treta entre as três começou quando Bia Miranda entrou na edição passada de A Fazenda 14. No reality, a jovem confessou que foi maltratada pela mãe e que ela era ausente.

Gretchen, por sua vez, não gostou, defendeu a neta e decidiu encerrar o processo de adoção de Jenny.

Tereza Seiblitz e Cynthia Benini x André Gonçalves

As mães de suas filhas Manuela e Valentina, Tereza Seiblitz e Cynthia Benini moveram uma ação contra o ator por não cumprir o acordo de pensão alimentícia há mais de 10 anos.

Com isso, André Gonçalves chegou a ficar em prisão domiciliar e a usar tornozeleira eletrônica.

Gleici Damasceno x Jaquelline

Jaquelline e Gleici Damasceno se conheceram no BBB 18 (Globo) e não tiveram uma boa relação no reality.

Em A Fazenda 15, Jaque chegou a disparar que Gleici se fez de vítima e, por isso, venceu a edição.

Com o comentário, a ex-BBB rebateu a influenciadora: "Em vez de escrever uma nova história para si e superar o passado, ela optou por falar mal de mim. Tão pequeno".

Viviane Araújo x Radamés

A vencedora de A Fazenda 5 não tem um bom relacionamento com o ex-marido.

Após se separarem em 2017, travaram uma briga judicial por um apartamento na zona oeste do Rio de Janeiro — que acabou ficando com Viviane.

O jogador de futebol pediu R$ 500 mil da ex por ter pago R$ 100 mil na compra. Encerrando a briga, a rainha de bateria pagou a ele R$ 400 mil.