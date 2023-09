'Presos choraram quando saí': como Sander, da Fazenda, foi parar na cadeia

Participante da nova temporada do reality show A Fazenda (TV Record), o ex-líder da boyband Twister, Sander Mecca, 40, contou aos colegas de confinamento alguns detalhes sobre o período em que ficou preso — inclusive que outros presos choraram quando ele deixou a cadeia.

Quando eu estive preso por dois anos, há 20 anos, no dia em que eu fui solto, os presos choraram, sabe? Eu era o único preso que podia transitar em todos os pavilhões, mesmo dos inimigos, eu podia transitar, entrar e sair.

Sander Mecca

Afinal, por que Sander foi preso?

Sander foi preso em outubro de 2003, aos 19 anos. Ele foi pego em uma casa noturna próxima à avenida da Consolação, em São Paulo, portando drogas. Na época, segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, o músico carregava aproximadamente dez micropontos de LSD, além de comprimidos de ecstasy e cocaína.

Condenado por tráfico de drogas, ele ficou preso entre 2003 e 2005.

A vida na cadeia rendeu um livro, "Inferno Amarelo". Além dos variados relatos sobre o período, um fato chamou bastante a atenção do público: Sander dividiu cela com Daniel e Cristian Cravinhos, condenados pelos assassinatos de Manfred e Marísia von Richthofen.

"Quando eu fui para a cela dele, me disseram: 'Você vai morar com o Daniel Cravinhos, tem que descolar um capacete', e eu nem me liguei na piada. 'Os caras matam dormindo, na paulada', me explicaram. Eu dou risada agora, mas na hora, demorei muito para rir", contou o músico, em 2021, em entrevista a Splash.

Vício em drogas e reabilitação. Quando finalmente voltou à liberdade, em 2005, ele viu seu vício em drogas se intensificar. Em agosto de 2021, o artista voltou à clínica de reabilitação em que já tinha sido internado em 2019, após passar por recaídas.

Em 2018, ele foi preso novamente. Ele foi condenado por furtar um celular da mão de uma mulher na avenida Paulista, em São Paulo. Ainda de acordo com o canal, Sander pagou o valor equivalente a um salário mínimo de fiança para ser liberado.