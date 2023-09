Piovani relata experiências em aplicativos de namoro: 'Cheguei a brigar'

Nada de usar aplicativos brasileiros: "Nunca achei que eu fosse conseguir entrar em um aplicativo de relacionamento, porque no Brasil eu sou famosa e isso inviabiliza. Minha amiga sacou a grande jogada de mestre. Ela veio com um aplicativo internacional que só recebe pessoas com as contas verificadas. Necessitada desse privilégio, usufrui dele".

Faixa etária: "Imagina que eu ia mentir [minha idade], só que a faixa etária que eu pedi no aplicativo não batia com a minha faixa etária. Uma pessoa na faixa etária que eu pedi jamais quando fosse descrever até que faixa etária queria se relacionar ia colocar minha idade. Eu só fui descobrir isso porque eu não dava match com ninguém. Eu falava: 'Não é possível, eu sou gata'".

Brigando com os matchs: "Cheguei a brigar com gente no aplicativo, porque quando chegava no Insta eu via ele no story com a namorada. No aplicativo, quando mandavam foto do p..., eu já pensava 'perdeu, playboy'. Na hora e imediatamente, nem olhava. Chega me dar aperto na barriga… como assim, sem contexto? Sem nenhuma tchururuquice?.