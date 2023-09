'Não vou deixar ninguém me usar', diz Simioni após confusão com peoa

Kamila Simioni e Cariúcha comentaram sobre o jogo em A Fazenda 15 (Record) e reclamaram de algumas peoas.

Simioni destacou que achava que Jaquelline queria arrumar uma treta com ela. Na Prova de Fogo, a ex-BBB 18 salientou que estava competindo para ganhar o prêmio e outros, ao contrário dela, tinham dinheiro.

A influencer disse para Cariúcha que pensava que aquilo poderia ser uma indireta para ela.

Simioni: "Não vou deixar ninguém me usar."

Cariúcha: "Isso aí, não vou deixar ninguém me usar. Ela [Jaquelline] quer usar alguém. Ela tentou comigo, não conseguiu. Agora é com você."

Simioni: "[Vou ficar] caladinha."

Cariúcha: "Ela quer alguém que dê espaço."

Simioni: "Só escutei, foquei nos meus filhos, respirei. Tretar... eu não quero tretar aqui o dia inteiro."

Cariúcha: "Por isso que respirei fundo, ela fica jogando piadinha, eu não vou dar palco para ela."

Cariúcha: "Outra que quis tretar comigo foi a Nadja, eu já acabei com ela: 'não é seu lugar de fala, você é branca, é o meu lugar de fala'."

A famosa já comentou que treta com Rachel Sheherazade porque é "alguém de peso".

Simioni: "Eu tretei com a Rachel, está ótimo por enquanto. Porque tretei também com uma pessoa lá de fora que é de peso. Não é qualquer um. Vou ficar tretando com qualquer um? Aí fica fácil ganhar a luta."

As aliadas continuaram a conversa, mas o PlayPlus cortou o áudio.