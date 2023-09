Nadja diz que não é prioridade de ninguém: 'Vou para a roça também'

Nadja Pessoa, Rachel Sheherazade e Lucas Souza pensaram em uma estratégia para se livrar da primeira roça de A Fazenda 15 (Record).

No papo, Nadja confessou que não é prioridade de ninguém e, por isso, pode ser indicada para a berlinda.

Nadja: "Provavelmente, ninguém vai me salvar e eu vou para a roça também. Ninguém vai 'Resta Um Nadja'. Não vai."

Rachel: "Por que não?"

Nadja: "Porque não vai, porque já tem as afinidades aqui."

Lucas: "A Kally."

Rachel: "A Kally pode puxar você."

Nadja: "Não sei."

Rachel: "A gente pode perguntar, né? Não custa nada perguntar quem cada um vai salvar."

Nadja: "Cada um já tem suas preferências aqui. Até do pessoal do Paiol já tem as suas preferências. Ninguém tem preferência comigo. Vejo que todo mundo já tem uma dupla, já tem um trio, mesmo não sendo do grupão [dos crias], entendeu? Já li tudo."

Lucas: "É, acho que pode ser que sim."

Em seguida, Sheherazade sugeriu que os peões sigam um plano de salvar aqueles que não fazem parte do grupo dos crias.

Rachel: "A gente tem que ficar ligado no Resta Um por isso, tem que salvar primeiro o pessoal que está fora do grupão."

Nadja: "Mas o pessoal do Resta Um já tem as suas preferências."

Rachel: "Mas se a gente começar por fora do pessoal do grupão, você não vai ficar de fora, entendeu?"

Lucas: "Aí a Rachel salva a Kally, Kally salva você, você salva o Henrique."