Mãe de Britney Spears tem dívida enorme de R$ 3,2 milhões, diz site

Atualmente, Lynne reside em uma mansão de US$ 2 milhões construída pela filha em 2001. Como professora substituta, ela ganha cerca de 15 dólares por hora, o equivalente a 75 reais.

Segundo a imprensa internacional, as dificuldades relacionadas à dinheiro de Lynne surgiram depois de seu desentendimento com a cantora, com quem ela tem uma relação conturbada. A briga ocorreu pois Britney acusa a mãe de ter feito pouco para tirá-la da tutela que era controlada por seu pai, Jamie Spears.

Documentos jurídicos expostos pelo Dailymail mostram que Lynne apresentou uma petição para que a filha pagasse uma dívida de 660 mil dólares, ou seja 3,2 milhões de reais na cotação atual. A mãe alega que esse valor foi gasto com advogados para "salvar sua filha de atos incrivelmente abusivos de seu pai".

O advogado da famosa já contestou a petição. Ele afirma que "não há autoridade legal que apoie" as alegações de Lynne. Na resposta, também é afirmado que Britney teria gastado aproximadamente US$ 1,7 milhão (8,47 milhões de reais) com sua mãe ao longo dos anos: "Lynne residiu por pelo menos uma década em uma casa grande e ampla de propriedade de Britney, que também pagou serviços públicos, serviços telefônicos, seguros, impostos sobre a propriedade, paisagismo, trabalho em piscinas, controle de pragas, reparos e manutenção de Lynne Spears."

Apesar de as duas terem mostrado sinais de reconciliação no início do ano, o Dailymail afirma que a paz entre mãe e filha não durou. As fontes disseram para o site que a loira cortou novamente relações com a família após o divórcio com Sam Asghari.