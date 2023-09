Fazenda: Lucas diz que está ficando com mulher 'muito mais famosa' que Jojo

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho e um dos peões de A Fazenda 2023 (Record), deu detalhes de sua atual vida amorosa em um papo no ofurô com Jenny, Shayan, Alícia X e Radamés.

Lucas contou estar com outra pessoa, 'mais famosa'. "Estou ficando com uma pessoa muito mais famosa que a minha ex, e faço questão de não expor porque não quero prejudicar ela lá fora".

De acordo com o influenciador, ela é atriz e cantora.

Lucas disse ainda que o combinado com ela foi que ele entraria solteiro no programa e ela continuaria solteira fora da casa.

Radamés tentou adivinhar quem era a ficante do colega e chutou Anitta. O influenciador brincou: "Quem me dera".

