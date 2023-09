Leão: Rachel joga com classe e não merece ser perseguida por isso

Márcia Fu, 54, não poupou críticas a Rachel Sheherazade, 50, pelas atitudes desta com Nathália Valente, 20, em A Fazenda (Record). A ex-jogadora de vôlei acusou a jornalista de humilhar a influencer, de se achar superior por 'ser formada' e ainda a chamou de 'repórter de merda'.

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, criticou a vilanização de Rachel pelos colegas de confinamento. "É lamentável, patético, ridículo, ver esse povo pegando a Rachel Sheherazade e transformando-a numa vilã sem qualquer tipo de argumento. Não existe motivo forte para transformar Rachel nessa pessoa. Estão colocando-a como carrasca, simplesmente por estar jogando o jogo."

Dieguinho ressaltou que, ao contrário de boa parte do elenco, a ex-SBT sabe se impor sem gritar. "O que difere a Rachel do 'grupão' é que ela não precisa elevar o tom de voz para estar certa. Ela só abre a boca, fala palavras, conclui frases e sai sempre por cima."

Leão Lobo acredita que Márcia se queimou com as últimas atitudes contra Sheherazade. "A Márcia Fu, até aqui, me parecia a pessoa mais simpática da casa - e agora está se revelando uma pessoa horrorosa. Jogou no lixo tudo o que pensamos dela até aqui."

Ele também defendeu a postura de Sheherazade dentro do reality. "A Rachel está [apenas] jogando, e jogando com muita classe. Ela está sensata, está correta, é educada, fala bem o português, não grita..."

Leão: Gretchen não está errada em desconsiderar Jenny Miranda como filha

Gretchen, 64, fez um post em suas redes sociais refutando, mais uma vez, o suposto parentesco com Jenny Miranda, 36, de A Fazenda (Record). Ela listou o nome dos seis filhos - Thammy, Décio, Sérgio, Gabriel, Giulia e Valentina - e ameaçou bloquear seguidores que se referissem a qualquer outra pessoa como sua filha.

Leão Lobo, no Splash Show, defendeu a atitude da cantora. "Ela está certa: os filhos dela são aqueles seis. Não tem outro. Quem acompanhou a carreira da Gretchen sabe. Essa moça [Jenny] passou pela vida dela, mas não é filha, não tem nada a ver."