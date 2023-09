Lázaro brinca com separações no Mais Você: 'Eu e Taís tomamos uma decisão'

É uma coisa forte que vou dizer: depois de 19 anos de casados, decidimos ficar mais 19 dias casados, pelo menos. Talvez a gente fique mais de 19, porque a gente não tem plano nenhum de separar. Lázaro Ramos

Depois de 19 de casados, Lázaro Ramos e Taís Araujo tomaram uma decisão! #MaisVocê pic.twitter.com/TPfPhSbarG -- gshow (@gshow) September 26, 2023

Na sequência, Lázaro se emocionou com um recado de Taís, que desejo sucesso para a novela "Elas por Elas" (TV Globo), em que o ator interpreta Mário Fofoca.

"Taís me preenche muito. A gente se completa, mas a gente é muito diferente. É impressionante como nessa diferença a gente vai se moldando com o tempo. É uma pessoa que eu admiro muito, fico feliz de ver o crescimento dela a cada dia. Forte, acolhedora, animada, divertida, e é muito bom tê-la como minha parceira. Inclusive, essa mensagem me emociona, porque ela sabe como eu gosto de atuar e como eu tô feliz fazendo a novela", disse.