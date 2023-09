Kally é surpreendida por ovelha em A Fazenda: 'Cheirada na minha bunda'

Em A Fazenda 15 (Record), Kally revelou uma reação inusitada das ovelhas enquanto estava cuidando dos animais.

A peoa contou para Yuri Meirelles que tinha recebido uma "cheirada" do animal em seus glúteos.

Kally: "Ai, ela deu uma cheirada na minha bunda."

Yuri: "Está dando mole para ela, hein?"

Depois do episódio inesperado, os dois conversaram sobre o jogo. No papo, Yuri pontuou que acreditava que hoje aconteceria a primeira formação de roça e, amanhã, os peões disputariam a Prova do Fazendeiro.

Em seguida, o Fazendeiro deu um berro e assustou Kally, que perguntou se as ovelhas tinham mordido o participante. Ele negou, mas admitiu que se assustou com os animais.