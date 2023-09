Justiça marca julgamento de Schutz por ameaça contra Livia La Gatto e Bruna

O julgamento do influenciador digital Thiago Schutz está marcado para 9 de novembro de 2023, de acordo com informações do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele é réu em uma ação criminal por ameaça contra a atriz e comediante Livia La Gatto e a cantora e influenciadora Bruna Volpi.

A audiência está marcada para começar às 16h30 e poderá ser realizada por videoconferência. Ou seja, as partes não vão precisar comparecer presencialmente ao Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo.

Em março, o Ministério Público de São Paulo denunciou Schutz por ameaça contra as duas mulheres. À época, por meio de nota, a promotora Juliana Carosini disse que "não bastasse, ele também efetuou uma postagem em suas redes sociais, a fim de que seus seguidores fizessem o mesmo, causando dano emocional e psicológico às vítimas, para controlar suas ações".