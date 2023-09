Jenny nega incômodo por Cariúcha usar sua filha em treta: 'Não me ofendeu'

Jenny Miranda apontou que não ficou ofendida quando Cariúcha citou sua filha, Bia Miranda, em A Fazenda 15 (Record). Saiba o motivo!

Na casa da árvore, Kamila Simioni e Lucas Souza não concordaram com a atitude de Cariúcha durante o bate-boca.

Jenny: "Foi uma brincadeira, porque eu já aprendi o jeito dela. Foi o que eu falei ontem no banheiro."

Lucas: "Mas eu não..."

Jenny: "Mas é porque ela não me ofendeu com as palavras que ela te ofendeu."

Lucas: "Mas ela usou a sua filha."

Jenny: "Mas aí é diferente, todo mundo aqui vai usar a minha filha contra mim em uma briga."

Simioni: "Eu jamais usaria isso."

Lucas: "Eu também não usaria."

Simioni: "Sabe por quê? Eu tenho filho, eu sei o tanto que dói tudo que é relacionado a filho."