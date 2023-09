Irene prioriza cobiça e faz Petra viver inferno em 'Terra e Paixão'

De olho na herança de Antônio (Tony Ramos), Irene ficará louca de raiva ao ouvir os planos dos dois. Como o fazendeiro deixou claro que não daria a sucessão para Petra caso ela esteja solteira ou com um marido que não lhe agrade, a vilã não permitirá que a jovem viva o seu grande amor com Hélio.

Irene: "O quê?! Se separar? Vocês estão completamente loucos!"

Petra: "Mãe, não tem mais por que o Luigi e eu ficarmos casados. A gente abriu o coração um pro outro. Eu estou apaixonada pelo Hélio. E o Luigi pela Anely."

Irene: "Petra, você está doente. Não sabe nem o que está falando. Há duas noites estava atirando no pé desse Hélio. Podia até ter matado o rapaz. Agora diz que quer se separar do seu marido pra ficar com ele? E você, Luigi? Que decepção!"

Petra baterá o pé e dirá que a mãe não pode impedi-la de namorar Hélio. Contudo, Irene colocará as garras de fora e irá expor toda a sua crueldade para a filha.

Irene: "Ah, posso! Como posso! E não tente passar por cima das minhas ordens! Se vocês se separarem, eu te encerro numa clínica psiquiátrica e mando jogar a chave fora! Você não sai de lá nunca mais!"