Succession? Herança bilionária de ex-sogro de Lady Di gera briga de irmãos

Quais eram as posses de Mohamed?

No momento, cada um dos quatro pretende sair da partilha com a maior parte da herança. Al-Fayed foi proprietário da luxuosa loja de departamentos britânica Harrods, e do clube de futebol Fulham F.C.

Em 1985, ele adquiriu o hotel Ritz, em Paris, e também possuía uma mansão em Surrey, na Inglaterra. Muitas das posses, no entanto, estariam em nome de fiduciários e em paraísos fiscais e, por isso, é difícil mensurar o valor exato do patrimônio.

Morte do filho em acidente trágico

Em 1997, o filho Dodi Fayed era tido como namorado da princesa Diana e estava no carro com ela no trágico acidente ocorrido em 31 de agosto de 1997.

Na ocasião do acidente, Mohamed travou uma guerra verbal com a realeza britânica. Al-Fayed dedicou sua vida a provar que a morte havia sido planejada pela família real, que não aceitaria que Diana estaria grávida de Dodi. Suas afirmações nunca foram comprovadas.