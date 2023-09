Gustavo Mioto nega ciúmes e traição em término com Ana Castela: 'Um baque'

Gustavo Mioto negou que o término de seu relacionamento com Ana Castela tenha sido motivado por ciúmes ou por motivos de traição.

O cantor abordou o assunto em entrevista ao Vênus Podcast. Segundo contou, o fim do namoro foi "um baque" para os dois e motivado pelo conflito de agendas deles. "Infelizmente a gente tem agendas difíceis e não dá pra conversar pelo telefone. Não teve brigas, não teve discussões. Nunca tive nada, nunca tive problema com ninguém", afirmou.

Cantor negou suposta "explosão de ciúmes" e ressaltou confiança no caráter de Ana Castela. "Não existe a chance de eu ter explosão de ciúmes. Se tem uma coisa que não desconfio é do caráter da Ana Flávia, nunca duvidei. Então nunca poderia ter ciúmes, pois sei do caráter dela. Incrível, mulher maravilhosa, batalhadora. Términos são difíceis, eu sei, mas a gente tem que encerrar ciclos que a gente pensava que seriam maiores, mas às vezes acontece. Não teve nada a ver com infidelidade, agressividades".