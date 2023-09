Análise de jogo e explicação de rumores: a madrugada de hoje da Fazenda 15

A sede de A Fazenda 2023 (Record) teve uma madrugada bem tranquila hoje. Enquanto a maioria dos peões já estava dormindo a partir das duas da manhã, uma parcela pequena dos participantes ficou acordada falando sobre o jogo. Confira os destaques da noite abaixo!

Jenny ajudou Bia à chegar na final?

A Fazenda 2023: Jenny fala sobre a filha, Bia Miranda Imagem: Reprodução/PlayPlus

Jenny Miranda afirmou que a filha, Bia Miranda, só foi vice-campeã da última temporada porque "ganhou palco" da mãe do lado de fora do programa.

A influenciadora disse que Bia só seguiu no reality porque o público queria saber mais sobre sua vida. "Eu vivi esse inferno lá fora. Ela só ficou porque enquanto estava aqui, eu estava lá dando palco."

Coaching? Eu?

A Fazenda 2023: Lucas comenta boatos sobre ter feito coaching Imagem: Reprodução/PlayPlus

Lucas negou ter feito coaching antes do confinamento — como foi sugerido por alguns peões no reality show. O rapaz disse que apenas passou por sessões de terapia.

Em conversa com Radamés, Shay, Alicia e Jenny, o ex de Jojo Todynho rebateu as acusações. "Não fiz nada de coaching, só terapia para me preparar. Em certos pontos eu queria melhorar, e em um deles não melhorei — que é quando a pessoa me ofende e eu xingo que nem um doido."

Suposto combinado entre as equipes de Lucas e Cariúcha

A Fazenda 2023: Lucas fala sobre 'combinado' com equipe de Cariúcha Imagem: Reprodução/PlayPlus

Lucas Souza e Cariúcha compartilham a mesma assessoria de imprensa. E, segundo o militar, suas equipes têm um combinado para não entrar em conflito nas redes sociais.

O que disse Lucas? "A minha equipe e a da Cariúcha entraram em consenso [nas redes sociais]. Nós não vamos postar coisas um do outro. Por exemplo, eu não vou tentar me defender, e nem ela vai. Só em coisas pontuais."

Momento errado para André?

A Fazenda 2023: Shayan opina sobre André Imagem: Reprodução/PlayPlus

Após o desentendimento de André com Laranjinha e Tonzão, Shay opinou sobre a entrada do ator no programa. Segundo o empresário, o ex-global escolheu o momento errado para aceitar o convite do reality.

Shayan comentou o ocorrido: "Às vezes, ele entrou [no reality] no momento errado da vida dele... Porque ele se separou recentemente, então deve estar sensível."

Uma análise sobre Cariúcha

A Fazenda 2023: Lucas analisa jogo de Cariúcha Imagem: Reprodução/PlayPlus

Lucas compartilhou uma análise pessoal do jogo de Cariúcha. Para o militar, a cantora "diminui as pessoas para ser protagonista".

O peão opinou sobre as ações da artista para Radamés, Shay, Alicia e Jenny. "Sabe por que ela faz isso com você [Jenny]? Ela sabe que você tem um perfil explosivo e se sente ameaçada."

