Palmeiras, ciclismo: quem é o jornalista da ESPN criticado por são-paulinos

Bruno Vicari, 40, viralizou nas redes sociais, no último domingo (24), após o São Paulo Futebol Clube conquistar o título da Copa do Brasil 2023.

O apresentador dos canais ESPN (Grupo Disney) comentou em abril passado que o técnico Dorival Júnior estava dando um "passo para trás" em sua carreira ao assumir o São Paulo. Afinal, ele havia ganhado a Copa do Brasil e Copa Libertadores de 2022 pelo Flamengo e devia buscar um clube que lhe desse condições de seguir conquistando títulos.

Com a conquista inédita do Tricolor, os torcedores do clube do Morumbi resgataram o vídeo com a declaração e passaram a pedir respeito do jornalista com a instituição.