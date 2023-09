Atriz provoca sobre volta de Maria Navalha em Fuzuê: 'Vem muita confusão'

Sobre o primeiro encontro entre mãe e filha. "O reencontro dessas duas vai encontrar muita ressonância, isso eu posso adiantar. Elas têm uma conversa muito potente, de olhar feminino, de uma para outra."

Olívia Araújo ainda disse que o sumiço da personagem não foi apenas para encontrar o tesouro perdido. Segundo a atriz, Maria Navalha tinha ainda mais ambições quando deixou Luna para viajar ao desconhecido.

"Tem uma coisa que é um ganho, é que quando Maria Navalha some, ela não some apenas atrás do tesouro. Ela some buscando uma identidade dela que se perdeu com o tempo!"

Olívia Araújo

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.