Após separação, Sandy e Lucas Lima gravam programa na Globo juntos

Um dia após anunciarem a separação, Sandy, 40, e Lucas Lima, 40, estiveram juntos nesta terça-feira (26) para uma gravação do programa Altas Horas (Globo).

O que aconteceu?

A emissora carioca anunciou que o programa do próximo sábado (30) contará com as participações de Sandy, Família Lima (Lucas Lima, Moisés Lima, Allen Lima, Amon Lima e Zeca Lima), Roupa Nova, Xororó, Vitor Kley e Thiaguinho.