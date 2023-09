Após fuga da prisão, Merreca faz descoberta avassaladora em 'Fuzuê'

Rui (Pedro Carvalho) comentará com Olívia que pode ser o pai do filho que ela espera. Enquanto isso, Merreca verá Maria Navalha na cidade.

Rejane (Walkiria Ribeiro) vai se preocupar com o atraso de Kirida (Noemia Oliveira). Luna ajudará Jefinho a gravar seu vídeo musical.

Cecília (Cinnara Leal) abordará Luna e Pascoal (Juliano Cazarré) verá as duas juntas. Gláucia (Zezeh Barbosa) vai se preparar para fazer uma manifestação contra a reabertura do Beco do Gambá.

Bebel chegará para o show e Pascoal avisará a Preciosa. Por fim, Maria Navalha vai se emocionar ao se aproximar de Luna.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.