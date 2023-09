Pré-venda de 'Taylor Swift: The Eras Tour' nos cinemas começa hoje

De acordo com a sinopse oficial, "Taylor Swift: The Eras Tour" é um filme-concerto que celebra esse fenômeno cultural, através de uma visão cinematográfica de tirar o fôlego. O longa, que tem aproximadamente 2h48 de duração, promete fazer com que o espectador seja transportado para um show da turnê histórica, na qual a artista revisita toda a sua discografia.

Taylor Alison Swift, hoje com 33 anos, começou sua carreira ainda na adolescência, aos 17. Com músicas inspiradas em suas experiências pessoais, a cantora e compositora arrasta multidões por onde passa.

Os recordes da "The Eras Tour" superaram a Marvel

Nas telonas dos Estados Unidos, o filme tem estreia marcada para o dia 13 de outubro. A pré-venda de ingressos já começou na América do Norte e, em apenas um dia, o longa arrecadou 26 milhões de dólares só nos cinemas AMC.

De acordo com a Variety, a produção estabeleceu um novo marco para a rede de cinemas norte-americana: anteriormente, "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" (2021) detinha o recorde, com 16,9 milhões de dólares faturados em um único dia de pré-venda. Em agosto deste ano, o valor foi ultrapassado pelo filme-concerto da cantora menos de três horas após o início da fila virtual de compra da AMC.

Em novembro, depois de 11 anos sem se apresentar no país, Taylor fará alguns shows no Brasil. Seus fãs mais apaixonados, conhecidos como "swifties", esgotaram os ingressos para as seis apresentações que acontecerão por aqui poucos minutos depois da abertura das vendas.