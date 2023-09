Lucas analisa jogo de peoa na Fazenda: 'Te diminui para ser protagonista'

Em conversa com Radamés, Shay, Alicia e Jenny em A Fazenda 2023 (Record), Lucas compartilhou uma análise pessoal do jogo de Cariúcha. Para o militar, a cantora "diminui as pessoas para ser protagonista".

O assunto teve início quando os peões comentaram que Jenny e Cariúcha estavam sempre se estranhando na sede. Na ocasião, a mãe de Bia Miranda reclamou de ter sido chama de "podcast" pela artista por falar muito.

Segundo Jenny, a cantora "tem um jeito explosivo" e "gosta de deboche". "Não sou amiga dela. Gosto das meninas, mas a gente se estranha. Temos jeitos parecidos. [...] Se eu levar para o lado pessoal, como ela fez me cortando, eu teria arrumado um barraco ali mesmo."

Lucas, por sua vez, fez uma análise do jogo de Cariúcha para os colegas. "Sabe por que ela faz isso com você [Jenny]? Ela sabe que você tem um perfil explosivo e se sente ameaçada."

O estilo de jogo dela [Cariúcha] é diminuir ao máximo a pessoa, para ela crescer e ser a 'mais mais', a protagonista. Lucas

