Web detona Miley Cyrus por supostos procedimentos estéticos

Miley Cyrus, 30, virou assunto na web após surgir com o visual bem diferente do que os fãs estavam acostumados. Após a cantora aparecer com os cabelos castanhos, ela está sendo detonada por supostamente realizar procedimentos estéticos.

Após os seguidores da artista apontarem que seus dentes "não são mais naturais" por conta das lentes de contato, eles estão especulando que ela teria se submetido a uma bichectomia, procedimento que promete reduzir o tamanho das bochechas.

Críticas de fãs: "Gente, se tiver petição pra derrubar o dentista da Miley pode me mandar que eu assino. Esse ser humano devia ser preso", disse uma;