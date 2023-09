De Sonza a Natalie Portman: famosas viveram escândalos de traição em 2023

A cantora já fez vários desabafos sobre a traição. "Passei a noite me remoendo de dor no peito, pensando em como meu ex-marido e sua amante foram cruéis, frios, maquiavélicos e tão sujos comigo. Não consigo aceitar. Como fui casada 9 anos e meio com um homem desses?", publicou ela no início do mês.

Ela também elogiou o texto lido por Luísa no Mais Você: "Obrigada por usar toda a sua sensibilidade para escrever um texto tão potente que representa não só a mim, mas a milhares de mulheres. Sim, temos que desmascarar os traidores, abusadores para que outras mulheres também o façam e não fiquem reféns de pessoas que nos enganam, manipulam, mentem e ferem tanto", escreveu.

Preta Gil com o agora ex- marido, Rodrigo Godoy Imagem: Roberto Filho/Brazil News

Bella Campos terminou o relacionamento com MC Cabelinho após boatos de que o rapper teria se encontrado com uma ex-ficante em Belo Horizonte (MG). A mulher em questão afirmou que se encontrou com MC Cabelinho na passagem do músico pela cidade. Bella e Cabelinho estavam juntos desde outubro do ano passado.

"Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentos desse questionamento. [...] Como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui e não estamos mais namorando em função de motivos óbvios", escreveu a atriz.

Cabelinho reagiu dizendo que não comenta "fofocas sobre sua vida pessoal". "Nunca dei e vou continuar não dando mídia nem palco pra ninguém crescer. É uma pena que essa loucura completa tenha tomado a proporção que tomou e afetado nossa vida dessa forma", disse.