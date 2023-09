'Terra e Paixão' vira colcha de retalhos e parece não ter continuidade

Filipe lamenta que casos assim estejam impactando diretamente a qualidade da obra. "Ficou parecendo uma falha de continuidade. Não sei se são tantas as mudanças no roteiro que fazem a novela parecer um pouco com uma colcha de retalhos."

Sem enredo próprio, Márcia Fu se queima perseguindo Rachel Sheherazade

A colunista Marcelle Carvalho e os repórteres Péterson Neves e Filipe Pavão fizeram, durante o programam Splash Vê TV desta semana, um balanço da primeira semana de A Fazenda 15 na tela da Record.

Péterson lamentou que Márcia Fu esteja queimando o próprio filme ao perseguir a ex-SBT sem razão plausível. "A Márcia, nos primeiros dias, foi se destacando como até um 'alívio cômico' daquele ambiente já tenso de jogo, porém se voltou contra a Sheherazade. A gente precisa ver como o público vai digerir essa virada de chave dela."