Modelo, empresária: quem é Celina Locks, que se casou com Ronaldo?

Eles trocaram alianças em uma cerimônia íntima para os familiares. "Sim. Será um pequeno casamento privado para a nossa família e uma outra cerimônia para todos os convidados e amigos", contou ela, nos stories do Instagram.

Mesmo fazendo mistério, a companheira do ex-jogador já adiantou que o verde irá predominar nas festividades da união.

O verde tem vários significados, mas resumidamente traz naturalidade, harmonia, paz e vitalidade.

Celina Locks

Ainda nos stories, Celina comentou que as celebrações matrimoniais começam nesta semana, mas a data das trocas de alianças será na sexta-feira (29). "Essa semana começam as celebrações. A cerimônia será no dia de todos os arcanjos", afirmou.

Celina Locks é a quarta mulher a subir no altar com Ronaldo Fenômeno. Antes dela, o ex-atleta foi casado com Milene Domingues, Daniella Cicarelli e Maria Beatriz Antony.