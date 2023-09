Radamés sobre soberba de grupo em A Fazenda: 'Começando a ficar arrogantes'

Durante a madrugada, Radamés indicou que o "grupo dos crias" pode estar sendo mal visto fora de A Fazenda (15). Segundo ele, os integrantes podem estar sendo "arrogantes e soberbos".

Na casa da árvore, Radamés deu sua visão de jogo para Márcia Fu e Shayan.

Radamés: "Os únicos que formaram um grupo mesmo foram os crias."

Márcia Fu: "Único grupo que tem é o deles."

Shayan: "Vou falar uma técnica para vocês entenderem. As mulheres estão falando que não estão dentro do grupo, tanto que joguei isso. A Simioni falou que não está no grupo, a Jenny falou que não está, a Cariúcha falou que não está e não quer jogar no grupo."

Radamés: "Se a gente quisesse fazer um grupo, a gente fazia um grupo f*da. Eu, Shay, você [Márcia Fu], Henrique, Simioni, Black, Alicia... se aliar, f*deu. E o medo deles é esse."

Shayan: "Não quero fazer [grupo],mas a gente pode ter estrategicamente, em algum momento, essa conversa."

Radamés: "Mas deixa eu falar, não sei se você [Márcia Fu] vai concordar comigo, está começando a ficar perigoso o jogo deles. Estou achando que eles estão começando a ficar arrogantes, a forma como eles enfrentam..."

Shayan: "Arrogantes, sim. Por isso mandei a 'real' [o que acha] para o Tonzão."