'Não tenho vocação para gado', diz Rachel Sheherazade em A Fazenda 2023

Rachel Sheherazade desabafou sobre sua situação na sede de A Fazenda 2023 (Record) na tarde de hoje (25), em um papo com Radamés.

A jornalista comentou sobre ter se tornado o 'alvo' dos Crias, o grande grupo da casa. "Não quero liderar boiada nenhum, mas vocação pra gado não tenho. É uma reação bovina. Sinto que várias pessoas aqui, principalmente do grupo grande, me tratam com indiferença. Olham de lado, eu passo tem um sorrisinho, comentariozinho. Eu sinto isso".

Rachel acredita que isso é uma tática para isolá-la. "Porque é uma tentativa de isolar você. Você é diferente, não faz parte do grande grupo, não quer interagir, tem que ser rotulado e afastado. Pra ficar cada vez mais fraco e a gente eliminar você. Eu sinto isso. Mas eu não tenho espírito de chegar assim, poxa, tô isolada, tenho que me fazer ser aceita. Tenho que me juntar'".

Ela afirmou que não tentará se enturmar. "Desde o início, as pessoas com quem converso: André, você, Henrique e tenho um papo com as meninas".

